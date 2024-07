Cinema : Adil El Arbi et Bilall Fallah tourneront prochainement la suite de “Patser” à Anvers

débuteront le tournage de la suite de “Patser” le 22 juillet prochain à Anvers, pour une durée de 9 semaines. Le film, intitulé cette fois “Patsers”, est attendu en salles début 2025, fait savoir le distributeur The Searchers lundi.

“Même si ‘Patsers’ est la suite de ‘Patser’ où nous suivons les quatre personnages principaux et leurs tribulations, les problèmes du milieu de la drogue anversois ont évolué“, explique le réalisateur Adil El Arbi. Le long métrage sera ainsi “plus sombre et plus grave sans pour autant abandonner l’ADN humoristique et accessible de ‘Patser.‘”

L’idée d’une suite s’est très vite imposée au vu du succès de “Patser”. Après plusieurs années de recherches et une collaboration avec le journaliste d’investigation Joris van der Aa (spécialisé dans la criminalité liée à la drogue à Anvers), Adil El Arbi et Bilall Fallah feront ainsi revivre les personnages d’après un script de Ruben Vermeersch, Sven Huybrechts, Bram Renders et Adil El Arbi lui-même. “Patsers” a pu voir le jour grâce au soutien du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF), de Screen Flanders/VLAIO et du tax shelter belge.

