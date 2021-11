Chaussée d’Alsemberg : des voitures parquées sur les nouveaux trottoirs

Avec les travaux, une centaine de places de parking ont été supprimées.

Après trois ans de chantier, les travaux de la chaussée d’Alsemberg sont bientôt terminés. Les trottoirs ont été élargis au détriment d’une centaine de places de stationnement. Mais ces trottoirs ne sont pas surélevés. Un revêtement en pierre bleu permet de distinguer la zone de stationnement. Mais ce n’est très clair pour tout le monde. De nombreux automobilistes s’y méprennent et se garent sur les nouveaux trottoirs.

“Au niveau local, on est en train de travailler à des alternatives parce que c’est vrai que ça fait trop de places de stationnement supprimées. Tout le monde ne peut pas venir à vélo et il faut veiller à un certain équilibre. C’est certain que ça ajoute de la tension à la tension. Maintenant, je suis confiant sur le fait que la région va rapidement aménager l’espace et qu’on puisse revenir à quelque chose de serein”, estime Boris Dilliès, bourgmestre d’Uccle.

■ Un reportage de Marine Guiet, Marjorie Fellinger et Quentin Six