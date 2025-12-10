Passer la navigation
Chasse aux cadeaux et aux dédicaces dans le Pop-up du RSCA

À deux semaines du réveillon de Noël, vous cherchez peut-être encore le cadeau parfait pour un fan de football… Bonne nouvelle : le Sporting d’Anderlecht a ouvert il y a quelques jours une boutique éphémère sur la Grand-Place de Bruxelles.

On y trouve bien sûr les maillots du club, des écharpes et d’autres articles aux couleurs mauves. Et ce dimanche, les supporters avaient droit à une séance de dédicaces spéciale, l’occasion d’offrir un souvenir unique aux plus passionnés.

Reportage de Pierre Beaudot, Marjorie Fellinger et Laurence Paciarelli

