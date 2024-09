Charles Spapens évoque la crise chez Audi : “Une triple aberration”

Les potentiels repreneurs de l’usine Audi de Forest, située dans la région bruxelloise, ont jusqu’à ce lundi soir pour se manifester.

Le groupe Volkswagen, maison mère d’Audi, a déjà exprimé son opinion, estimant qu’aucune solution économiquement viable ne permettrait de poursuivre l’activité au sein du groupe.

Charles Spapens était l’invité ce lundi matin de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles, l’émission matinale sur BX1. Et il n’a pas mâché ses mots par rapport à la situation dramatique d’Audi. “Pour nous, il s’agit d’une triple aberration”, a-t-il commencé. “La première est sociale puisqu’il y a 3000 travailleurs entre les employés, les intérimaires et les sous-traitants. La seconde est économique puisque Audi est rentable. L’an dernier, elle a fait un bénéfice de 6,7 milliards. Elle est productive avec un personnel compétent. Et enfin, c’est une aberration politique puisqu’on voit encore des industries qui quittent la ville.”

► Lire aussi | Audi Brussels : la FGTB veut réunir la “task force” pour décider de l’avenir du site



Pour le socialiste, les leviers politiques sont très maigres pour pouvoir faire pression sur le groupe aux quatre anneaux. “Je pense qu’il va falloir réfléchir à des propositions de loi. Le PS en a déposé une pour modifier le plan Renault, mais je pense que cela ne sera pas suffisant. Par contre, je peux garantir aux travailleurs forestois et Bruxellois qu’on sera à leur côté.”

► Lire aussi | Audi Brussels : NIO dément avoir l’intention de reprendre l’usine



Le site d’Audi à Forest représente 10% du territoire. Un site énorme aux portes de la gare du midi qui est donc desservi par les chemins de fer. Reste une question centrale : que faire d’une telle surface ? “On espère encore que des repreneurs arrivent”, affirme Charles Spapens. “Je rappelle que cette usine est performante avec un personnel compétent. Mon parti veut absolument que ce site reste industriel. C’est même fondamentale de garder des industries. “

► Reportage | Qui est NIO, le constructeur automobile chinois candidat repreneur pour le site d’Audi Brussels ?

Le candidat bourgmestre ne cache pas non plus son rêve pour sa commune. “Une réflexion est menée dans l’ultra-centre de Forets pour avoir du logement en plus. Dans mes prospections, il y a le parc de l’abbaye et le tirer vers Bervoets pour avoir un grand parc avec du logement et garder de l’industrie. Aujourd’hui, la priorité reste de maintenir l’emploi tout en envisageant du logement.”