La SNCB propose une offre de parking flexible

La compagnie ferroviaire dit avoir élaboré cette offre en tenant compte de la pratique du télétravail de plus en plus prisée.

La SNCB propose désormais une offre tarifaire flexible pour les automobilistes qui n’utilisent pas forcément les parkings attenants aux gares chaque jour de la semaine. “Cette formule d’abonnement de parking flexible est particulièrement avantageuse pour les navetteurs qui se rendent au travail deux à trois fois par semaine”, explique la compagnie dans un communiqué envoyé jeudi. La SNCB a constaté que plus d’un quart de tous les abonnements de train domicile-travail était un abonnement flexible. Un certain nombre de ces navetteurs se rendent à la gare en voiture et la nouvelle offre pourrait donc être adaptée à leurs besoins. Une soixantaine de gares en Belgique disposent d’un parking SNCB. ​

Il est possible d’acheter une carte de 6 ou 10 accès valable pendant un mois, ou une carte de 40 accès valable un an. ​Le prix varie en fonction du parking choisi. La gamme d’abonnements parking existante reste disponible. Tous les détails, tarifs et modalités d’achat sont consultables sur le site de la SNCB.

Belga