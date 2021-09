Chantiers de voirie : Bruxelles Mobilité pointé du doigt par la Cour des comptes

La Cour des comptes pointe du doigt la gestion des chantiers de voirie en Région bruxelloise.

Les chantiers bruxellois sous la loupe de la Cour des Comptes : des manquements quant à leur gestion par Bruxelles Mobilité sont pointés, notamment dans la manière dont les chantiers sont planifiés, gérés et coordonnés.

La STIB et Beliris, eux, s’en sortent mieux : “[si] au sein de Bruxelles Mobilité, ni les délais ni les coûts des chantiers ne sont maîtrisés, pour Beliris les coûts sont maîtrisés mais il n’en est pas toujours de même pour les délais. Quant à la STIB, ces deux aspects sont maîtrisés“, note la Cour des comptes.

Bruxelles Mobilité dans le viseur de la Cour des Comptes

Ainsi, la Cour souligne que, pour bien planifier un chantier, et en maîtriser les coûts et les délais d’exécution, il faut se fonder sur une bonne connaissance préalable de l’état des réseaux en surface et en sous-sol. Or, cette connaissance de l’état du réseau est disparate chez Bruxelles Mobilité, déplore la Cour des Comptes (avec des inspections régulières des ouvrages d’art, contrairement au réseau de voiries régionales, et la vérification de l’état des sous-sol de voiries et du réseau d’égouttage).

En cause, le mode de gestion des dossiers par métiers, adopté par Bruxelles Mobilité : “en conséquence, aucun acteur de l’administration n’a une connaissance de l’historique complet d’un dossier, ou une supervision globale de celui-ci“, souligne la Cour des comptes,

Également déploré : une tenue inégale des dossiers, et l’attribution des marchés publics sur le seul critère du prix, plutôt qu’en incluant “un critère supplémentaire, par exemple lié aux délais d’exécution, de manière à augmenter la concurrence entre les opérations économiques, limiter les risques d’entente entre ceux-ci et responsabiliser l’adjudicataire“, note la Cour des Comptes.

