Championnat de Belgique de lancer de sapins : le record tient depuis 2019

Il n’est pas encore l’heure de ramasser les arbres de Noël dans le quartier de la place Édouard Pinoy à Auderghem. Les conifères ont été mis de côté pour le championnat de Belgique de lancer de sapins, qui a eu lieu ce samedi soir. Dans une ambiance de fête de quartier, les habitants des alentours et autres amateurs d’activités ludiques comme celle-ci sont venus s’essayer à la pratique, avec plus ou moins de réussite.

Le concours est simple. Il suffit de lancer un petit sapin le plus loin possible. La tactique pour le propulser, elle, est libre, et suscite beaucoup de rires parmi les spectateurs, qui étaient nombreux samedi soir sur la place Édouard Pinoy à Auderghem. Si l’idée de ce championnat original relève d’une dérision à la belge, elle n’en est pas moins sérieuse. Tous les lancers sont surveillés par des arbitres, mesurés précisément et classés pour élire à la fin du concours les champions de chacune des catégories. “Aujourd’hui on lance des sapins et même plus que ça, on va décerner un titre de titre de champion de Belgique de lancer de sapins”, a expliqué à Belga sur place Samuel Serck, l’organisateur. “Nous avons un règlement, mais c’est assez simple. On a plusieurs catégories: les groupes, les femmes, les hommes et les enfants. On peut prendre un petit élan et puis on lance le sapin. On mesure ensuite la distance, au laser pour être précis, et voilà”. Comme dans tout concours il y a un record que les participants tentent de battre. Au lancer de sapin à Auderghem, ce record est, depuis 2019, de 10 mètres et 77 centimètres.

Belga