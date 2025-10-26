Passer la navigation
Challenger Pro League : Le RFC Liège efface un retard de deux buts et s’impose contre le RWDM

Le RFC Liège a remporté une spectaculaire victoire à domicile contre le RWDM (4-3) samedi, à l’occasion de la 11e journée de Challenger Pro League. Menés 0-2 après moins d’un quart d’heure de jeu, les Liégeois ont renversé la rencontre et ont réussi à décrocher les trois points pour se hisser provisoirement à la 3e place du classement avec 22 unités.

Le RWDM avait pourtant parfaitement débuté grâce à des buts précoces de Kestens (6e) et Robail (11e). Liège est revenu grâce à un but de l’ancien Molenbeekois De Sart (17e) et un doublé de Lefebvre (19e, 28e), servi par un autre ancien joueur du RWDM, Kylian Hazard, sur son premier but.

En seconde période, le RWDM s’est retrouvé à dix après l’exclusion de Huguinho pour un deuxième carton jaune (57e), ce dont les Liégeois ont profité pour creuser l’écart via Diouf (65e). Un pénalty de Segovia a réduit l’écart en fin de match (4-3), sans empêcher la victoire locale. Le RWDM poursuit sa saison irrégulière et compte 14 points à la 8e place.

Belga

26 octobre 2025 - 11h36
Modifié le 26 octobre 2025 - 11h36
 

