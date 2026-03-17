Cette découverte bruxelloise ouvre une piste contre le Covid long : un spray nasal à l’étude

Cette découverte pourrait révolutionner le traitement des malades atteints de Covid long : des scientifiques des Cliniques universitaires Saint-Luc ont découvert le rôle central d’une bactérie qui pourrait protéger contre la maladie en servant de probiotique sous forme de spray nasal.

La bactérie “Dolosigranulum pigrum” pourrait bien changer la donne face au Covid long. La piste est étudiée par trois chercheurs de l’UCLouvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc. L’hypothèse : cette bactérie protectrice serait moins présente chez les patients dont les symptômes persistent après l’infection.

“Cette bactérie a une capacité à dialoguer avec les cellules immunitaires, de les rendre plus actives pour se battre contre le virus. Il a aussi été démontré, in vitro, que cette bactérie pouvait agir directement sur le virus SARS-CoV-2“, explique Patrice Cani, professeur au Louvain Drug Research Institute à la clinique de l’UCLouvain. “Il y a effectivement des pistes expérimentales qui laissent penser à une action directe de cette bactérie sur l’activité du virus et sur l’activité du système immunitaire“.

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Les chercheurs travaillent sur cette découverte depuis 2021. Ils attendent encore les premières confirmations des premiers tests.

L’objectif sera de transformer cette découverte en traitement à l’aide d’un spray nasal à base de probiotiques. “On pourrait imaginer administrer un spray à des personnes qui n’ont plus cette bactérie dans la partie rhinopharyngée, ou pas suffisamment, en espérant, au long cours, les protéger des infections“, complète Patrice Cani.

Si les résultats sont probants, il faudra malgré tout attendre encore des années avant qu’un traitement n’arrive sur le marché.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Frédéric De Henau