“C’est un appel au secours”: le personnel de la prison de Haren annonce une grève de 48 heures

Le personnel de la prison de Haren sera en grève durant 48 heures à partir de jeudi 22h00 jusqu’à samedi même heure, a confirmé mardi Grégory Wallez, secrétaire général CGSP, après que Le Soir a publié l’information. Cette action en front commun syndical vise à dénoncer le manque de personnel et les conditions de travail “intenables”.

“Ce qui change dans ce cas c’est qu’on a été confronté a un débraiement spontané des agents pour dénoncer leurs conditions de travail“, a expliqué M. Wallez. On a donc contacté nos délégués à la prison de Haren et on a décidé de déposer un préavis de grève afin de protéger les travailleurs.” “Il manque environ 100 équivalents temps plein à la prison de Haren et, sur les 60 derniers jours, il y a eu 14 démissions. Nous sommes de plus dans une période critique de l’année“, a déploré le secrétaire général CGSP.

“La prison tourne avec un nombre travailleurs qui est bien en dessous du cadre légal et le personnel craint que cette façon de fonctionner devienne la norme. Il ne demande qu’à faire son travail en toute sécurité. Cette grève, c’est un appel au secours.” M. Wallez a précisé qu’une rencontre avec la direction avait déjà eu lieu, mais qu’elle n’avait débouché sur aucune solution acceptable pour les travailleurs.

Avec Belga – Photo Belga