“C’est plus rassurant”: une semaine de blocus encadrée à l’UCLouvain

Dans deux mois déjà, ce sont les examens de fin d’années pour les étudiants et à l’UCLouvain, on se prépare déjà au blocus. Toute cette semaine, l’université organise le Booster Blocus. Cinq jours d’étude pour les premières années, encadrée par d’autres étudiants, avec plusieurs activités et surtout beaucoup de conseils pour un blocus réussi. Cette année, 60 étudiants se sont inscrits à ce programme, qui existe depuis déjà 10 ans.

■ Reportage de Camille Tang Quynh sur le campus de Woluwe