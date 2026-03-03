 Aller au contenu principal
Ce que cache Bruxella 1238, le site archéologique sous la Bourse

On marche dessus sans s’en rendre compte : sous la bourse se situe Bruxella 1238, l’un deux sites archéologiques de la capitale.

Le site archéologique souterrain est mis à l’honneur dans un livre de la série des Historia Bruxellæ : “La Bourse et le nouveau site archéologique ont été inaugurés il y a deux ans. C’était une suite logique pour les archives de la ville, pour la Société royale d’Archéologie de Bruxelles (SRAB) et pour Urban Brussels de créer une publication qui permette de rendre accessible un condensé des connaissances sur ce site à tous les visiteurs“, explique l’archéologue Marie Vanhuysse.

■ Reportage Simon Breem et Stéphanie Mira

