Ce dimanche 3 novembre, retour sur les 20 ans des Octaves de la Musique

Ce dimanche 3 novembre, BX1 vous donne rendez-vous après le journal de 18h pour Les solos des 20 ans des Octaves. Le magazine de 26 minutes est d’ores et déjà disponible sur le site en replay. Les trois émissions seront diffusées et rediffusées pendant les Fêtes.

Pierre Beaudot, Pierre Delmée et Laurence Paciarelli font revivre ces grands moments dans trois émissions. Un premier magazine de 26 minutes retraçant la saga des prix et des lauréats. Et deux grandes émissions musicales de 52 minutes chacune, reprenant les meilleurs solos et les meilleurs duos. On y retrouve Adamo et Stellla, mais aussi Typh Barrow ou Jodie Devos en passant par Puggy.

C’est en 2004 qu’a démarré l’aventure des Octaves de la Musique, couronnant les talents musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À l’instar des Victoires de la Musique, Paul Louka, Georges Dumortier et Jean-Jacques Deleeuw ont uni les forces de la Sabam, du Conseil de la Musique et de Bel RTL pour honorer les artistes de chez nous.

Depuis 20 ans, de cérémonies en concerts en passant par des événements et des colloques, les Octaves ont permis de faire connaître de jeunes talents et de consacrer des talents plus établis. BX1 a rapidement rejoint les initiateurs qui ont laissé la place aujourd’hui à PointCulture et aux Jeunesses Musicales de la FWB.