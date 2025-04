Près de 300 000 euros octroyés pour des quartiers urbains plus verts en Belgique, dont cinq à Bruxelles

Ce soutien financier doit non seulement permettre de recréer du lien entre les habitants, mais aussi contribuer à renforcer leur santé et leur bien-être, et à redonner une place centrale à la biodiversité au cœur de la ville.

La Fondation Roi Baudouin a octroyé 295.949 euros à 17 initiatives qui visent à développer des quartiers plus verts et plus solidaires dans les zones urbaines les plus densément peuplées en Belgique, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

La présence de verdure en milieu urbain comporte de nombreux effets positifs, tant sur le plan de la santé physique et mentale que sur le plan environnemental. Tous les quartiers urbains ne bénéficient pourtant pas d’un accès égal à des espaces verts de qualité, selon la Fondation Roi Baudouin. Cette dernière précise que les quartiers densément peuplés qui ont un faible statut socio-économique sont souvent les plus affectés. La Fondation Roi Baudouin a donc lancé cette année un appel à projets afin de développer des quartiers plus verts et solidaires dans ces zones urbaines densément peuplées. Autrement dit, dans les zones ayant plus de 1.500 habitants par kilomètre carré et insuffisamment d’espaces verts accessibles au public. Après avoir identifié les quartiers éligibles, 17 projets ont été sélectionnés par un jury d’experts indépendant, dont cinq en Région de Bruxelles-Capitale et cinq en Wallonie.

Par exemple, dans la province de Hainaut, l’ASBL Femmes immigrées et culture aménagera un jardin-potager collectif destiné à briser l’isolement de certains publics, notamment les seniors et les personnes en situation de handicap, a présenté la Fondation Roi Baudouin. Érigé dans le village de Thulin, ce lieu favorisera l’inclusion sociale, encouragera la tolérance interculturelle et sensibilisera à la biodiversité locale.

