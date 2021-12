Casse tête dans l’organisation des activités parascolaires

Depuis le dernier comité de concertation, les activités parascolaires sont interdites. Pourtant, le flou persiste sur certaines activités.

Alors que les activités extrascolaires sont autorisées, cela se complique pour le parascolaire. En effet, les activités parascolaires sportives font figure d’exception, à condition de porter le masque et de respecter les distanciations sociales. En revanche ce n’est pas le cas des activités culturelles. Nicole Palumbo, directrice du théâtre Ô Plus déplore le fait que ses activités ne soit plus autorisées. Elle y voit une incohérence : “Je peux comprendre qu’on essaye de ne pas mélanger les enfants, même si à l’école on est plus obligés de fonctionner en bulle, mais la grande question, c’est que les académies restent ouvertes ainsi que les activités sportives. Pourquoi les activités culturelles sont elles interdites alors que le reste, qui réunit des enfants de bulles et d’écoles différentes sont encore autorisées ?”. Généralement cette structure accueille 300 enfants par semaines. Aujourd’hui, elle donne cours de théâtre en virtuel.

■ reportage de N. Detry , Loïc Bourlard et Hugo Moriamé