Carl De Moncharline coupable d’atteinte à l’intégrité sexuelle de deux mineures

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré mardi Carl De Moncharline, figure du monde de la nuit bruxellois, coupable d’atteinte à l’intégrité sexuelle de deux mineures en 2014 et 2015. Pour ces deux cas, il écope d’une simple déclaration de culpabilité. Il est acquitté pour les faits concernant une troisième plaignante, au bénéfice d’un doute sérieux, a estimé le juge.

L’homme était poursuivi pour avoir agressé sexuellement trois mineures en 2014 et 2015 au Wood, une boîte de nuit dont il était le gestionnaire.

Les préventions de viol n’ont pas été retenues. Le tribunal a requalifié les faits en atteinte à l’intégrité sexuelle dans les deux cas pour lesquels Carl de Moncharline est reconnu coupable.

Aucune sanction n’est prévue par le tribunal correctionnel estimant que la déclaration de culpabilité suffit à elle seule. Le tribunal demande par contre des dédommagements de 2.000 euros et 1.000 euros pour les deux victimes d’atteinte à l’intégrité sexuelle, sommes auxquelles s’ajoutent des intérêts compensatoires.

“Nous irons en appel”

L’avocat de Carl de Moncharline, Me Jean-Pierre Buyle, s’est montré satisfait du jugement rendu mardi par le tribunal de premier instance de Bruxelles. “Nous avons un acquittement total pour l’une des parties civiles. Nous avons un acquittement total sur la prévention de viol“, a-t-il déclaré à l’issue de l’audience. “Contrairement à ce que la RTBF dit depuis une dizaine d’années: il n’y a pas de viol dans ce dossier. Le tribunal rejette les accusations sur la présence de drogue dans le verre. Tout cela est balayé d’un revers de la main.“

Concernant l’atteinte à l’intégrité sexuelle de deux victimes, soit la seule prévention retenue par le tribunal, l’avocat de Carl De Moncharline annonce aller en appel. “Cela ne correspond pas à la vérité de notre client, pour des faits qui remontent à une dizaine d’années et, de ce chef-là, nous irons en appel“, a-t-il déclaré mardi en sortie d’audience.

BX1 et Belga, image Belga 09/09/2025