Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Cancer du sein: Bruxelles et d’autres villes vont illuminer leurs bâtiments de rose

Bruxelles et d’autres villes et communes belges illumineront leurs bâtiments emblématiques d’une lueur rose dimanche 19 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au cancer du sein, fait savoir jeudi l’ASBL Think Pink.

Outre l’Hôtel de Ville de la capitale situé sur la Grand-Place, le Théâtre Royal de la Monnaie et le bâtiment administratif BruCity seront également illuminés en rose.

À ce jour, 24 villes et communes belges (Bastogne, Liège, La Louvière, Mons, etc.) sont partenaires de Think Pink. Cet engagement pousse ces villes et communes à sensibiliser leurs habitants à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et soutenir localement les actions et campagnes de Think Pink.

L’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein en Belgique rappelle d’ailleurs à cette occasion qu’une femme sur huit est touchée par un cancer du sein en Belgique. En 2023, 11.636 nouveaux cas ont été diagnostiqués en Belgique, dont 103 chez des hommes.

Belga – Image d’illustration

Lire aussi :

Partager l'article

16 octobre 2025 - 14h25
Modifié le 16 octobre 2025 - 14h25
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales