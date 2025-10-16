Cancer du sein: Bruxelles et d’autres villes vont illuminer leurs bâtiments de rose

Bruxelles et d’autres villes et communes belges illumineront leurs bâtiments emblématiques d’une lueur rose dimanche 19 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au cancer du sein, fait savoir jeudi l’ASBL Think Pink.

Outre l’Hôtel de Ville de la capitale situé sur la Grand-Place, le Théâtre Royal de la Monnaie et le bâtiment administratif BruCity seront également illuminés en rose.

À ce jour, 24 villes et communes belges (Bastogne, Liège, La Louvière, Mons, etc.) sont partenaires de Think Pink. Cet engagement pousse ces villes et communes à sensibiliser leurs habitants à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et soutenir localement les actions et campagnes de Think Pink.

L’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein en Belgique rappelle d’ailleurs à cette occasion qu’une femme sur huit est touchée par un cancer du sein en Belgique. En 2023, 11.636 nouveaux cas ont été diagnostiqués en Belgique, dont 103 chez des hommes.

Belga – Image d’illustration