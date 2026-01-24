Cabaret caritatif à Uccle : spectacle et solidarité

Le 24 janvier 2026, les Résidences Terrasses des Hauts Prés à Uccle accueilleront un cabaret exceptionnel organisé par l’asbl Shakina Project.

Dans une ambiance chaleureuse, le spectacle vise à soutenir la recherche médicale, notamment contre la maladie d’Alzheimer, en partenariat avec le Télévie.

La participation est de 10 € par famille, et l’intégralité des recettes sera reversée aux causes soutenues.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Gauthier Flahaut