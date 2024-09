“Ça n’arrive pas tous les jours d’accueillir le pape”

L’avion papal s’est posé à Melsbroek peu avant 19h10 jeudi soir dans des conditions météorologiques difficiles. Le pape François a été contraint de rester plusieurs minutes à l’intérieur de son avion en attendant que l’orage soit passé, perturbant l’organisation de sa cérémonie d’accueil. Assis dans son fauteuil roulant, il a ensuite été accueilli par le roi Philippe et la reine Mathilde.

■ Coulisses de l’événement avec Arnaud Bruckner et Karim Fahim

Le Roi, en sa qualité de Chef des armées, a d’abord salué les troupes présentes sur le tarmac de l’aéroport militaire avec la Brabançonne, avant d’être rejoint par la reine Mathilde. Un tapis rouge avait été déroulé jusqu’à l’entrée de l’avion papal. Après de longues minutes, et sous un ciel noirci par la météo capricieuse, le souverain pontife est sorti de l’avion, sourire aux lèvres, où il a été accueilli par le Roi et la Reine, le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, en plus des évêques belges, des recteurs de la KU Leuven et de l’UCLouvain et d’autres responsables ecclésiastiques et civils.

La cérémonie d’accueil s’est terminée par la prestation d’une trentaine d’enfants de deux chorales bruxelloises, Equinox et Singing Molenbeek, qui ont interprété “On écrit sur les murs” et “Amazing Grace”. Au terme de son accueil à l’aéroport, le chef de l’Eglise catholique a pris la direction de la Nonciature apostolique à Woluwe-Saint-Pierre où il logera le temps de sa visite en Belgique. Ce vendredi, le souverain pontife se rendra au Château de Laeken où il sera reçu en audience par le Roi et la Reine, le Premier ministre, les Corps constitués et la société civile. L’après-midi, il se rendra à Louvain à l’occasion du 600e anniversaire de l’université louvaniste.