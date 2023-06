Budget sport Fédération Wallonie-Bruxelles : pour Valérie Glatigny “il faut aller chercher de l’argent dans le privé”

Récemment, l’association interfédérale des clubs sportifs dénonçaient la part du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles accordé au sport, soit 0.4%. Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur et des Sports était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

La ministre souligne que le budget sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles a augmenté de 14% pour le sport et 24% pour le sport à haut niveau, pour atteindre une part totale de 0.55% : “On peut faire mieux c’est évident mais en Flandre cela ne représente que 0.31%” souligne-t-elle.

Elle justifie ce faible budget avec les dettes du Gouvernement : “Nous avons un milliard d’endettement, est-ce qu’on veut diminuer le budget de l’éducation ou encore de la culture ?” et encourage les clubs à envisager d’autres sources de financement : “Il faut pouvoir aller chercher l’argent du privé notamment avec du sponsoring ou le système de tax shelter.”

Selon elle, il s’agit d’un travail collectif entre le Gouvernement, les clubs et le secteur privé, car : “Si on pense que l’argent public va permettre de performer, et bien non, on ne peut pas.”

Le système de Tax Shelter qu’elle évoque, permet une réduction d’impôt pour les entreprises qui investissent dans une entreprise débutante.

■ Interview de Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement Supérieur et des Sports au micro de Fabrice Grosfilley