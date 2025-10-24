Budget fédéral : un conseil des ministres restreint se réunit ce soir

Après une après-midi consacrée à des entretiens bilatéraux avec chaque vice-Premier ministre, le Premier ministre Bart De Wever vérifiera s’il est possible de poursuivre les négociations sur le budget 2026, la trajectoire budgétaire plurianuelle et les réformes socio-économiques.

Des propositions créatives sont évoquées, sans davantage de détails. Mercredi soir, le kern s’est achevé sans accord, tant sur le budget que sur les réformes socio-économiques. “C’est bloqué”, indiquait-on alors dans l’entourage des négociateurs. “C’est difficile, mais on continue de travailler.” Certains se montraient davantage pessimistes: “On est face au mur, la question existentielle se rapproche”.

Ce vendredi, le Premier ministre tente une nouvelle fois de rapprocher les points de vue. Le temps presse si le gouvernement veut faire voter un budget d’ici la fin de l’année au Parlement. Sans cela, il sera contraint de vivre sous le régime des douzièmes provisoires pour les trois premiers mois de 2026.

Vendredi après-midi, avant son entretien en bilatérale avec M. De Wever, le vice-Premier ministre CD&V et ministre du Budget Vincent Van Peteghem, a brièvement exprimé son opposition à cette option devant les caméras.

