Bruxelles-Ville : vers des événements au Heysel et au Parc d’Osseghem cet été

Le bourgmestre de Bruxelles était l’invité de Toujours + d’Actu, ce mercredi.

Lors de la conférence de presse faisant suite au Comité de concertation de ce mercredi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a annoncé la reprise d’une série d’événements dans le cadre du “Plan d’été” : ainsi, dès le 9 juin, les événements avec 200 personnes à l’intérieur ou 400 personnes en extérieur. De même, à partir du 1er juillet, les événements en extérieur pourront réunir 2.500 personnes, moyennant une série de mesures, de même que des rassemblements plus importants encore plus tard dans l’été.

Alors, verra-t-on des événements de grande ampleur à Bruxelles cet été ? On sait déjà que Couleur Café n’aura pas lieu, tandis que le Brussels Summer Festival annonçait ce mardi sa décision de ne pas se tenir cet été.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), était l’invité de Fabrice Grosfilley, ce mercredi. Au micro de Toujours + d’Actu, il a déclaré souhaiter que de gros événements se tiennent sur son territoire, et dit s’y préparer. “Ce qu’on a fait, depuis un petit temps, avec les équipes du BSF, de Brussels Expo, de la société GreenhouseTalents et des Ardentes, c’est travailler à un lieu devant le Palais 5 qui va permettre d’accueillir entre 2.000 et 7.500 personnes. Donc, selon les jauges et l’évolution de la pandémie et des hospitalisations, nous pourrons accueillir cet été de gros événements sur le plateau du Heysel“. Le projet s’appellera l’Arena Five, avec une programmation belge

“J’aimerais aussi, fin août, réfléchir à un gros événement dans le Parc d’Osseghem [là où se déroule habituellement Couleur Café, NDLR], je pense que ce serait intéressant de pouvoir se dire qu’aussi à Bruxelles, il puisse y avoir un grand concert de foule“, ajoute Philippe Close. L’entrée à ce concert au Parc d’Osseghem se ferait via le coronapass.

Hello Summer également organisé, la Foire du Midi dans l’expectative

Les événements Hello Summer devraient aussi avoir lieu cet été. “Ma collègue, Delphine Houba [PS, échevine de la Culture et des Grands événements, NDLR], travaille sur ce programme Hello Summer, qu’elle va bientôt présenter, avec une diversité dans les quartiers“, annonce également le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, “Hier après-midi, nous avons reçu Lorenzo Serra, qui représente la fédération du monde la nuit, qui ne peut pas rouvrir du tout. Et on veut apporter une attention particulière à ce milieu des soirées. On va leur proposer de les associer à Hello Summer“.

Quant à la Foire du Midi, les autorités préfèrent attendre les arrêtés “pour éviter de revivre la même chose que l’année dernière, quand elle avait été annulée à la dernière minute“. Il est cependant envisagé de la décaler début août, afin de pouvoir accueillir davantage de visiteurs.

