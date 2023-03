Bruxelles-ville : début du chantier rue des Poissonniers et Vierge noire

A partir du 6 mars, les rues de la Vierge noire et des Poissonniers seront réaménagées de façades à façades.

Maintenant que le centre administratif Brucity est terminé, la Ville de Bruxelles s’attaque au réaménagement des voiries adjacentes. Il y a quelques semaines, les travaux de la rue du Marché aux poulets et rue des Halles ont débuté. Le premier sera terminé pour le 11 mars et le second pour avril.

Maintenant, c’est au tour de la rue de la Vierge noire et de celle des Poissonniers. A partir du 6 mars, Elia commencera les travaux d’installation d’un nouveau réseau souterrain à haute tension dans la rue des Poissonniers. Ce chantier durera un mois. La circulation sera fermée, mais le passage pour les livraisons, les piétons et les cyclistes restera possible.

Début avril, Elia interviendra dans la rue de la Vierge noire et le chantier de réaménagement de la rue des Poissonniers commencera. Ce dernier durera au total six semaines.

Après l’achèvement du chantier, les travaux de réaménagement dans la rue de la Vierge noire commenceront. Ce réaménagement durera 12 semaines. En octobre 2023, les deux rues seront comme neuves et l’accès à l’axe sera rétabli.

Rues fermées pendant 8 mois

La circulation sera complètement fermée pendant 8 mois, mais l’accès pour les piétons et les cyclistes sera garanti. Les bâtiments et commerces resteront accessibles à tout moment et les livraisons continueront à être possibles. La rue Dansaert restera accessible par d’autres voies d’accès ainsi que les parkings publics.

La ligne de bus 46 sera interrompue et la ligne de bus 89, les bus Noctis et les bus De Lijn seront déviés.

V.Lh. – Photo: Ville de Bruxelles