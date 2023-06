Bruxelles veut encourager la pratique de la course avec l’initiative “be running”

Ce mercredi, le gouvernement bruxellois a approuvé l’initiative “be running” pour encourager la course à pied à Bruxelles.

Le centre d’expertise pour le développement territorial bruxellois perspective.brussels propose plusieurs parcours de course à pied dans la Région et liste différentes recommandations à destination des institutions en charge de l’aménagement du territoire, pour adapter l’espace public au jogging.

Deux axes

“Be running” c’est, d’une part, un guide à destination des acteurs régionaux tels que les communes, Beliris ou Bruxelles Mobilité où des recommandations sont proposées pour optimiser la cohabitation entre piétons lents et rapides et autres usagers. Et d’un d’une autre part, donner accès à une carte de parcours de jogging connectant les différents parcs et espaces verts bruxellois entre eux.

L’objectif, à terme, sera de pouvoir télécharger ces parcours sur des applications sportives et sur la plateforme sport.brussels.

L’élaboration de la stratégie a débuté en 2018 et s’est faite en plusieurs étapes. Elle a notamment compris l’étude de cartes issues de l’application sportive Strava, ainsi qu’une enquête en ligne réalisée auprès de 1 500 répondants, qui a permis d’identifier les endroits les plus prisés pour la course à pied en Région bruxelloise.

Belga – Photo : Bx1