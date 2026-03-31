Bruxelles se couvre de vert : plus de 11 000 arbres et arbustes plantés cet hiver

Ce lundi, Bûûmplanters a clôturé symboliquement sa saison de plantation avec la mise en terre du dernier arbre au parc Josaphat à Schaerbeek, en présence de la secrétaire d’État à l’Environnement, Ans Persoons (Vooruit).

Depuis 2017, le collectif citoyen à but non lucratif Bûûmplanters œuvre à l’embellissement de Bruxelles et de sa périphérie flamande. L’association organise régulièrement des campagnes de plantation pour rendre l’environnement urbain plus agréable, accroître la biodiversité et améliorer la qualité de vie des habitants.

Cet hiver, 11 628 arbres et arbustes ont été plantés sur 98 sites répartis dans 14 communes bruxelloises, rapportent nos confrères de BRUZZ. Parmi ces lieux : 11 parcs, 8 pépinières, 6 écoles, 2 cimetières et même 1 EHPAD. La diversité des espèces est impressionnante : 49 arbres et arbustes indigènes différents et 67 espèces d’arbres fruitiers ont trouvé leur place dans la capitale.

► Reportage | La biodiversité fait son retour dnas les eaux bruxelloises

Et les Bruxellois participent activement à cette transformation. Cette saison, des centaines de bénévoles de tous âges, issus d’écoles, d’associations ou encore d’entreprises, se sont mobilisés pour faire vivre le projet. Une vraie dynamique citoyenne qui transforme Bruxelles, petit à petit, en ville plus verte et plus accueillante.

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