Bruxelles-Propreté lance la collecte des sapins de Noël ce lundi

Les sapins de Noël illuminant salons et salles à manger ont désormais rempli leur rôle : place au recyclage. Comme chaque année, Bruxelles-Propreté organise la collecte des sapins dans la région bruxelloise. La campagne débute ce lundi 5 janvier et se poursuivra jusqu’au vendredi 16 janvier, permettant d’optimiser les tournées et de réduire la période pendant laquelle les arbres encombrent les trottoirs.

Pendant ces deux semaines, les équipes de Bruxelles-Propreté collecteront environ 100 tonnes de conifères. Pour que l’opération se déroule efficacement, quelques consignes sont à respecter : le sapin doit être sorti uniquement le jour de la collecte des déchets de jardin prévu dans votre quartier, décorations et pots doivent être retirés, et l’arbre doit être déposé le long de la façade sans gêner le passage des piétons. Les sapins artificiels ne sont pas concernés et peuvent être réutilisés ou déposés dans les Recypark.

Une fois collectés, la majorité des sapins est acheminée vers Bruxelles-Compost, le centre de compostage régional. Les arbres sont d’abord broyés et mis à fermenter à l’abri du vent pendant deux semaines, avant d’être exposés à l’extérieur pendant plus de cinq mois en andains. Toutes les six semaines, ils sont retournés pour favoriser la décomposition. La dernière étape consiste à tamiser le compost afin d’éliminer les particules indésirables.

Au terme du processus, il ne reste que de la matière organique riche, transformée en compost qui améliore la fertilité des sols. Bruxelles-Propreté rappelle que plus le tri est soigneux, plus le recyclage est efficace.

Rédaction – Image : Bruxelles-Propreté