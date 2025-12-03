Bruxelles-Propreté encadre les étrennes de fin d’année de leurs agents

Chaque année à la même période, c’est la tradition : certains agents de Bruxelles-Propreté présentent leurs vœux à la population. Si les équipes y sont autorisées, Bruxelles-Propreté liste une série d’éléments à vérifier pour éviter les imposteurs et les situations à risque.

L’agence rappelle qu’il s’agit d’une période officielle durant laquelle la présentation des vœux est permise. ​Cette période s’étend du 6 au 19 décembre inclus. “Cela signifie que les Bruxelloiss ne peuvent être sollicités en dehors de cette période bien précise. La population doit donc se méfier des personnes qui se présentent avant ou après ces dates“, précise Bruxelles-Propreté.

Afin d’être certain qu’il s’agit bien d’agents de Bruxelles-Propreté, ils devront respecter plusieurs critères. Ils seront munis d’un document officiel qui attestera de leur appartenance à l’entreprise. Il s’agit d’une carte de vœux résumant quelques conseils en matière de sortie de sacs-poubelles et de présentation de ses déchets sur le trottoir.

Les équipes s’organisent entre elles afin qu’il n’y ait qu’un seul passage par maison. Enfin, les vœux sont présentés en dehors des heures de travail des équipes et jamais après 20 heures.

Rédaction