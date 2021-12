Bruxelles Mobilité organise ce jeudi un “super-contrôle” pour les véhicules spécialisés

L’agence régionale Bruxelles Mobilité organise jeudi, durant toute la journée, de 08h00 à 16h00, un “super-contrôle” routier à hauteur du quai des Usines sur le site du marché matinal Mabru à Bruxelles. Les résultats sont attendus vers 16h30.

Les agents vont procéder au contrôle des poids-lourds, des véhicules d’auto-école, ainsi que des taxis, limousines avec chauffeurs et autres transports spécialisés. Les conducteurs devront aussi tester leur taux d’alcool dans le sang.

Drones et motards

Des drones et des motards de la police rabattent des véhicules dans tout le quartier vers le lieu de contrôle. “On a déjà déployé par le passé ce type de dispositif au niveau du viaduc Herrmann Debroux et on souhaite en faire au moins un par an, mais on a été un peu freiné par la COVID et c’est seulement notre 2e contrôle du genre“, explique la porte-parole de Bruxelles-Mobilité Camille Thiry.

“Le grand public se rend peut-être moins compte de l’intérêt de contrôler ce type de véhicules, mais c’est aussi important pour la sécurité. Par exemple, ce matin, on a vu que des ceintures n’étaient pas conformes dans un véhicule de transport scolaire. On a immobilisé des camions dont les chargements dépassaient de manière surréaliste les limites légales.”

Elle estime que la moitié des véhicules contrôlés au matin n’étaient pas en ordre. Plusieurs pôles du service “Exploitation et Transport” de Bruxelles Mobilité sont impliqués, notamment ceux liés au transport exceptionnel, au contrôle technique, et contrôle des auto-écoles.

avec Belga/Photo d’illustration Belga