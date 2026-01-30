Bruxelles : les “triathlons de la propreté” font reculer les sacs-poubelles mal sortis en 2025

En 2025, l’Agence Bruxelles-Propreté a organisé 14 “triathlons de la propreté” dans autant de communes bruxelloises.

Menée pour la troisième fois, cette opération combine sensibilisation des habitantes et contrôles répressifs afin d’améliorer le respect des règles de sortie des sacs-poubelles.

Soutenue par Fost Plus, l’édition 2025 s’est distinguée par une implication accrue des autorités communales et une collaboration renforcée avec les services de l’Agence. Résultat : la proportion de sacs mal sortis a chuté pour atteindre en moyenne 30 %, soit une amélioration de 5 % par rapport à 2024. Plus de 550 procès-verbaux ont été dressés, avec des amendes avoisinant en moyenne 300 euros.

Chaque triathlon s’est déroulé sur près de 40 jours dans les quartiers ciblés.

L’opération débutait par l’identification des zones problématiques et le comptage des sacs sortis en dehors des jours et horaires autorisés, avec un affichage annonçant le lancement.

Une phase de sensibilisation suivait, durant laquelle des équipes allaient à la rencontre des habitants pour rappeler les règles.

Enfin, des équipes mixtes communales et de Bruxelles-Propreté effectuaient des contrôles, retiraient les sacs en infraction et cherchaient à identifier les responsables. Un recomptage final permettait d’évaluer les résultats, communiqués via un nouvel affichage.

Des résultats variables selon les communes

Selon un communiqué de Bruxelles-Propreté, la plupart des communes participantes enregistrent une baisse marquée des sacs mal sortis entre le début et la fin de l’opération. Les diminutions les plus fortes sont observées à :

Koekelberg : –100 %

Watermael-Boitsfort : –88 %

Evere : –58,5 %

Etterbeek : –58 %

Jette : –53 %

D’autres communes affichent aussi des progrès notables, comme Auderghem (–40 %), Bruxelles-Ville (–39 %), Ixelles (–32 %) ou Schaerbeek (–31 %). Les baisses sont plus modestes à Forest (–23 %), Woluwe-Saint-Lambert (–21 %), Berchem (–20 %) et Saint-Josse (–13 %).

À Anderlecht, aucune diminution n’a été constatée. À Woluwe-Saint-Pierre et Uccle, les opérations sont encore en cours ; les résultats sont attendus au printemps.

Vers une reconduction en 2026

Pour Bruxelles-Propreté, ces triathlons ont permis de créer des synergies avec les communes et de rappeler concrètement la responsabilité des riveraines. L’affichage urbain joue aussi un rôle clé pour rendre visibles les règles et le risque de sanctions.

L’Agence annonce déjà le retour des triathlons de la propreté en 2026, avec la possibilité de cibler à nouveau certains quartiers afin de renforcer les effets sur le long terme.