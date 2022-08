Bruxelles : le nouveau projet Lebeau, bientôt à l’enquête publique, ne convainc toujours pas

Le projet de transformation en logements, bureaux, commerces et hôtel de luxe des anciens bâtiments Proximus au Sablon, bien que revu, suscite toujours de la colère dans le quartier du Sablon, rapportent L’Echo et La Dernière Heure. Il sera présenté aux riverains lors de sessions d’information dans les prochains jours.

Le projet porte sur quelques 35.355 m² et vise les anciens bâtiments de Proximus à l’angle des rues de la Pailles et Lebeau et place de la Justice, en contrebas du Mont des Arts.

A l’instruction depuis plus de trois ans, il a été revu en février dernier suite aux nombreuses remarques des riverains, inquiets de son impact sur le quartier. La demande de permis pour le projet modifié a été déposée le 10 février. Le dossier a été déclaré complet. L’enquête publique devrait bientôt démarrer.

Les gabarits ont été revus à la baisse. Le volume de construction a diminué de 10%, passant de 151.000 m3 à 137.687 m3. 72% du site était promis à la démolition dans le projet initial. Ce sera 42% dans la version actuelle, qui prévoit donc la rénovation de 58 % des bâtiments, soit trois sur cinq, assure Immobel.

La nouvelle mouture prévoit 65 logements contre plus de 200 au départ, et la préservation de la façade rue de la Paille. La façade du côté opposé, en revanche, rue Lebeau, pourrait être détruite sur plus de 100 mètres.

Mais

Pétition

Mais de nombreux riverains continuent de s’y opposer. Réunis au sein du collectif “Sauve Lebeau Sablon”, ils jugent les changements bien insuffisants au regard de leurs attentes. Les gabarits restent trop conséquents à leurs yeux, et de pointer notamment cette tour de 14 étages appelée à voir le jour place de la Justice et la démolition-reconstruction de l’immeuble de la rue Lebeau. Ils incriminent encore la faible proportion occupée par le logement, 20% de l’ensemble. Une pétition contre le projet circule, forte déjà de 4300 signatures, rapporte L’Echo.

Pour tenter de calmer les esprits, Immobel annonce deux sessions d’information destinées aux habitants, commerçants et usagers du quartier, les 11 août et 6 septembre.

S.R. – Photos : Immobel