Watermael-Boitsfort : le projet de transformation de l’église Saint-Hubert est à l’enquête publique

37 logements et une extension

En plus, 37 logements verront le jour dans un espace de 4.605m². Les deux niveaux créés dans les bas-côtés accueilleront huit appartements, accessibles directement depuis les coursives de la nef, et dotés de terrasses extérieures grâce à des structures ajoutées à l’église. Six autres appartements seront situés dans les transepts de part et d’autre de la nef.

Des appartements supplémentaires sont prévus sur le toit de l’église, qui sera surélevé, et seront accessibles via une nouvelle tour de circulation. Une extension arrière est également prévue pour abriter six logements de type maison mitoyenne. Ceux-ci seront séparés de l’église par une cour intérieure aménagée en jardin. Chaque logement disposera d’un accès direct depuis la cour.

Pour réaliser le projet, 9 arbres doivent être abattus. Un parking souterrain doit être creusé à l’arrière de l’église.

La Commission royale des monuments et sites s’est déjà positionnée en faveur du projet. Reste à savoir si les riverains le seront aussi. L’enquête publique se tient jusqu’au 23 septembre. La commission de concertation aura lieu le 15 octobre.

Vanessa Lhuillier – Photo: Hylé