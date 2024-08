Sécurité et logement en priorités du PS pour les communales

Réuni à Nivelles pour un bureau élargi à quelque 300 élus et représentants locaux, le PS a défendu “des villes et villages plus sûrs, embellis, qui proposent logements et services à prix maîtrisés”.

Le Parti socialiste a fait sa rentrée politique lundi en vue des élections locales du 13 octobre prochain. Il met la sécurité et le logement en priorité, ainsi que “l’épanouissement dans toutes les étapes de la vie”.

“Bien vivre dans sa commune, c’est s’y sentir en sécurité. Pour le PS, cela passe par davantage de policiers et d’agents de quartier visibles dans les rues, qui assurent un travail de prévention et qui sont en capacité d’intervenir rapidement pour protéger les personnes. Cela passe aussi par des services de secours toujours plus efficaces et par une sécurité routière assurée partout”, selon le parti. “La sécurité a toujours été une priorité des socialistes”, a affirmé le président du parti, Paul Magnette. “On sait que la droite essaie de faire croire que c’est un thème de droite, mais en réalité les bourgmestres socialistes ont toujours été les premiers à investir dans une police de proximité”.

Autre priorité: un logement “décent et accessible financièrement”. Et particulièrement dans certaines communes que les jeunes adultes sont contraints de quitter pour trouver un toit. Le PS propose de créer des logements destinés à la vente pour la classe moyenne et celle à plus faibles revenus, ainsi que des logements à “loyer d’équilibre, c’est-à-dire à loyer maîtrisé pour les familles.”

Enfin, les socialistes mettront l’accent sur “l’épanouissement”, avec des places en crèches suffisantes et accessibles financièrement, un enseignement public de qualité et qui réduit les coûts demandés aux parents, des activités culturelles, sportives à prix accessibles, le développement des petits commerces ou encore l’aide aux aînés et aux personnes en difficultés.

Belga