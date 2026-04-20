Bruxelles lance le marché de restauration des façades et de la toiture de la Maison du Roi

La Ville de Bruxelles lance le projet de restauration des façades et toitures de la Maison du Roi, ainsi que de la tour de celle-ci. Selon l’échevine du Patrimoine, Florence Frelinx (MR) qui l’a annoncé lundi, elle franchit ainsi une étape “décisive” dans la préservation de son patrimoine.

Le chantier de restauration d’envergure de bâtiment emblématique de la Grand Place dont le montant est estimé à 6.2 millions d’euros TVAC, est éligible à un soutien d’urban.brussels à hauteur de 3,5 millions d’euros, sous réserve d’approbation.

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Le cahier des charges a été validé jeudi dernier par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles. Il sera soumis au vote du conseil communal lundi soir.

Reconstruite entre 1873 et 1894, en même temps que l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi abrite depuis près de 150 ans le Musée de la Ville de Bruxelles et participe au rayonnement international de la Grand-Place, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, a indiqué Florence Frelinx en charge du Patrimoine.

Des toitures fragilisées par le temps et la pollution

Selon celle-ci, l’état des façades et des toitures, fragilisées par le temps et la pollution, entraîne des infiltrations d’eau, et des risques pour la sécurité des visiteurs comme pour la conservation des collections. Des œuvres de la grande salle d’exposition du deuxième étage ont ainsi dû être retirées.

Le bâtiment n’a plus bénéficié de restauration depuis 1935.

De son côté, l’échevine de la Culture Nawal Ben Hamou (PS) a fait valoir que les travaux permettront de conserver les collections exceptionnelles avec tout le soin requis. Ce musée recèle notamment le Retable de Saluces ou Le 2 Cortège de Noces de Breughel, et les versions originales de Manneken Pis et de la girouette de l’Hôtel de Ville.

Le chantier sera mené en deux phases pour permettre de poursuivre les activités du musée.

Belga – Photo : Belga