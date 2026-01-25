Bruxelles : la diaspora iranienne appelle à un changement de régime à Téhéran

Le rassemblement, organisé par des collectifs et associations d’Iraniens opposés au régime en place à Téhéran, a donné lieu à de nombreux slogans appelant à un changement de régime en Iran. Des chants en faveur du retour de Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d’Iran, ont notamment été scandés par la foule. Sa photo est omniprésente.

De très nombreux drapeaux étaient visibles parmi les manifestants. Le drapeau iranien historique, distinct de l’emblème officiel actuel, était largement arboré. Des drapeaux états-uniens étaient également présents, tout comme quelques drapeaux israéliens.

À plusieurs reprises, Donald Trump a été acclamé par les manifestants. Lorsqu’un intervenant a affirmé que “Trump a été clair, il soutient le peuple iranien”, la foule a répondu en chœur par des cris de “USA, USA, USA”.

Au-delà de ces appels, les manifestants ont également interpellé l’Union européenne, demandant une position plus ferme face au régime iranien. Des messages ont aussi été adressés au gouvernement belge et au roi des Belges, appelés à soutenir le peuple iranien et les opposants au régime.

La manifestation s’est déroulée dans une ambiance déterminée mais pacifique, sous surveillance policière. Aucun incident majeur n’a été signalé. En se rassemblant au cœur du quartier européen, les organisateurs entendaient donner une portée internationale à leur mobilisation et accroître la pression politique sur les autorités européennes et belges.

