Bruxelles illuminée vue de l’espace

Après le Texas, Paris ou encore Dublin, l’astronaute Shane Kimbrough met Bruxelles à l’honneur avec cette photo prise de l’espace.

Depuis fin avril, cet astronaute de la NASA publie des photos de la terre vue de l’espace sur son compte Twitter. Ce matin, les bruxellois peuvent admirer la capitale illuminée. Shane Kimbrough accompagne sa photographie par ce message :

“Bonjour à la capitale de la Belgique, Bruxelles. Bruxelles est aussi bien connue pour sa cuisine et sa gastronomie, que pour ses monuments historiques et architecturaux. Je la visiterai quand je serai de retour sur terre!“.

Hello to Belgium’s capital city of Brussels! Brussels is known for its cuisine and gastronomy, as well as its historical and architectural landmarks. I’ll have to visit when I’m back on Earth! pic.twitter.com/MWnb5jomtU

— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 13, 2021