Bruxelles Environnement clarifie la situation sur la pollution aux PFAS à Uccle

L’organisme régional rappelle que les analyses présentées jeudi lors d’une réunion publique, organisée en collaboration avec la commune, portent sur les prélèvements réalisés dans des jardins voisins et des terrains communaux.

Bruxelles Environnement a tenu vendredi à clarifier la situation autour de l’ancienne usine d’extincteurs Sicli, à Uccle, site au cœur d’une pollution aux PFAS, où l’on observe des dépassements jusqu’à plus de 1.000 fois la norme.

“Ces tests montrent un paysage contrasté”, explique la porte-parole Pascale Hourman. Ainsi, la majorité des sols sont propres, mais certains dépassent largement les normes. Dans plusieurs jardins, l’eau souterraine révèle aussi des traces de PFAS, tandis que d’autres parcelles ne présentent aucune pollution. Le captage d’eau potable proche du site reste sain, tout comme l’eau distribuée dans les habitations. Les données confirment celles déjà communiquées : à l’extérieur, certains échantillons atteignent jusqu’à 530 fois la norme d’intervention. À l’intérieur du site industriel, les concentrations restent bien plus élevées, jusqu’à plus de 1.000 fois la norme, un niveau déjà annoncé lors d’une séance d’information en juillet. Bruxelles Environnement poursuit les discussions avec le propriétaire Afitec afin de planifier une dépollution.

Lors de la réunion de jeudi, une vingtaine de riverains ont exprimé leurs inquiétudes pour leur santé, mais aussi pour la valeur de leurs biens. Les autorités régionales ont rappelé que les habitants peuvent demander des primes de dépollution en cas de vente ou de travaux. Elles soulignent qu’aucun danger immédiat n’est établi, tout en recommandant de ne pas utiliser l’eau de puits ni consommer fruits, légumes ou œufs produits dans un rayon de 100 mètres autour du site. Une nouvelle séance d’information aura lieu début 2026, après une étude détaillée qui doit encore être finalisée. Les PFAS, dits “polluants éternels”, sont des composés chimiques très persistants utilisés pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes.

Belga