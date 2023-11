Bruxelles comptera deux parcs de recyclage de plus l’an prochain

Les deux nouveaux Recyparks bruxellois en construction, à Buda, le long de la chaussée de Vilvorde, à hauteur du 202 et à Anderlecht, au Quai Demets, ouvriront leurs portes au public en 2024′, a indiqué le ministre bruxellois de la Propreté publique Alain Maron, en réponse à une question écrite de la députée régionale Bianca Debaets (CD&V).

Cela portera le nombre de parcs de recyclage bruxellois à sept. D’ici 2033, Bruxelles devrait compter dix infrastructures de ce type. D’après le ministre, l’Agence Bruxelles Propreté estime en effet que le futur Recypark projeté à Jette (ndlr : rue Uyttenhove) pourra ouvrir en 2028. L’Agence prépare actuellement le contrat pour la désignation du concepteur du projet.

Plus largement, Bruxelles Propreté mène plusieurs enquêtes et négociations foncières pour maximiser la couverture territoriale en termes de Recyparks locaux. Cependant, sachant que le marché foncier bruxellois est sous forte pression, le paramètre le plus important reste la disponibilité de terrains pour installer des infrastructures de cette taille, a précisé le ministre.

► Lire aussi | Les Recyparks mobiles de Bruxelles-Propreté reviennent avec un espace réemploi

Bruxelles propreté négocie actuellement des terrains pour deux Recyparks supplémentaires. Un neuvième Recypark devrait être construit sur le site Darwin, propriété de Citydev, au 50 rue Nestor Martin à Ganshoren. Son ouverture est prévue pour 2028. Un dixième Recypark, ainsi qu’un nouveau secteur et le garage central de Bruxelles Propreté pourraient prendre place sur le site de Schaerbeek-Formation, selon les plans de l’Agence. Toutes ces infrastructures devraient être mises en service à l’horizon 2033.

Globalement, le nombre de visiteurs dans les Recyparcs existants est resté stable entre 2019 et 2022. En 2020 et 2021, la fréquentation des Parcs et les tonnages collectés ont augmenté. Selon M. Maron, ces deux années ont été particulières compte tenu des différentes restrictions liées à la crise du Covid, qui ont impacté le comportement de tri des ménages à domicile. La fréquentation des Recyparcs l’an dernier s’est normalisée.

Belga – Photo : Google Street View