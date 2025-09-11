Bruxelles accueille une exposition itinérante consacrée à la bande de Gaza

La Commission européenne et le Programme alimentaire mondial (PAM) présentent du 15 au 18 septembre, sur la place de la Monnaie à Bruxelles, une exposition consacrée à la bande de Gaza. Une soixantaine d’œuvres du peintre palestinien Ahmed Muhanna, accompagnées de contenus multimédias immersifs, y seront présentées.

L’artiste, qui vit toujours à Gaza et ne pourra pas être présent, a créé ces pièces dans un contexte de guerre et de privations. À un moment, privé de matériel, il a commencé à peindre sur des cartons du PAM récupérés sur le terrain, utilisant du marc de café ou des plantes comme pigments. “Avant la guerre, je dessinais des rêves, des espoirs, le visage lumineux de Gaza. Puis la guerre a éclaté. Pendant quatre mois, je n’ai plus pu peindre. Mais je suis artiste, j’ai recommencé dessiner ce que je voyais et entendais au quotidien. C’était une façon de documenter visuellement ce que l’on vivait”, explique-t-il dans une vidéo qui sera diffusée pendant l’exposition. Ses toiles, créées à partir de matériaux de fortune, documentent le quotidien d’une population marquée par deux années de destructions et de souffrances, mais aussi par la résilience et l’espoir.

Artiste à temps plein, Ahmed Muhanna pratique aussi l’art-thérapie auprès d’enfants. “Avec le dessin, j’essaie de voir s’ils traversent des difficultés psychologiques et comment les aider à les surmonter grâce à l’art”, raconte-t-il encore dans cette vidéo. Une employée du PAM ayant travaillé à Gaza sera présente durant l’événement pour partager son expérience de terrain et accompagner les visiteurs dans la découverte des récits qui habitent chaque œuvre. Après Bruxelles, l’exposition poursuivra son parcours en Europe et sera accueillie dans cinq autres pays: la Suède, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France au cours des mois de septembre et octobre.

Belga