Bruxelles accueille la première école de cuisine 100 % végétale de Belgique

Une petite révolution culinaire s’installe dans la capitale : Oxalis ouvre ses portes à Auderghem, chaussée de Wavre. Il s’agit de la première école de cuisine en Belgique entièrement dédiée au végétal, avec une équipe de 12 chefs formateurs. L’inauguration aura lieu ce samedi 6 septembre avec une journée portes ouvertes, avant le premier cours officiel prévu le 11 septembre.

L’école propose des formations pour particuliers et professionnels, à un moment où la demande en cuisine végétale est en plein essor. Celle-ci exclut tout produit d’origine animale (œufs, lait, beurre, miel) et offre des alternatives adaptées à différents régimes alimentaires.

Les particuliers pourront suivre des ateliers de 3 à 4 heures autour de thèmes variés : barbecue végétal, sushis, mezze libanais, revisite des classiques belges ou encore pâtisserie végétale. Des cours pour parents et enfants auront aussi lieu les mercredis après-midi. Les professionnels disposeront quant à eux d’une formation en 8 modules de deux jours ou de modules thématiques, allant des bouillons et sauces aux différents modes de cuisson des légumes, en passant par la pâtisserie végétale.

La journée portes ouvertes de samedi proposera des ateliers de 45 minutes, à prix libre et sur inscription, animés par plusieurs chefs.

Le projet est porté par Corentin Crutzen, 33 ans, originaire de Hannut, chef et instituteur de formation, qui donne des cours de cuisine végétale à Bruxelles depuis trois ans. Parrainée par le chef étoilé belge René Mathieu, l’école entend répondre à un besoin croissant de formation et contribuer à une transition alimentaire durable.

■ Corentin Crutzen, fondateur d’Oxalis, au micro de Maël Arnoldussen dans le 12h30