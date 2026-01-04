“Bruxelles a plus que jamais besoin de nous” : immigration et baisse des dépenses publiques au coeur des priorités du MR en 2026

Quelques centaines de militants du MR, ainsi que plusieurs cadres du parti, étaient présents, dont le ministre-président wallon Adrien Dolimont et Roland Duchâtelet, invité d’honneur du congrès.

Dans un discours d’une trentaine de minutes, Georges-Louis Bouchez a érigé l’immigration en priorité absolue du MR, évoquant notamment le renvoi des détenus étrangers purgeant leur peine en Belgique. Il a également plaidé pour un durcissement de la politique migratoire et appelé à renforcer les critères d’obtention de la nationalité belge.

La baisse des impôts et des dépenses publiques figurait aussi au cœur du discours du président du MR. Dans le viseur, les mutuelles, qu’il souhaite voir taxées de la même manière que les autres sociétés.

Pour réduire les dépenses publiques, il a appelé à débattre de nouvelles fusions de communes. “Si toutes les communes comptaient au moins 15.000 habitants, l’économie pour la Région wallonne serait de 160 millions d’euros chaque année”, a-t-il poursuivi, sous les applaudissements.

Georges-Louis Bouchez s’est également félicité des réformes à l’œuvre à plusieurs niveaux de pouvoir, en particulier celle du chômage, évoquant “une réforme majeure dont on ne mesure pas encore tous les impacts”.

Le président du MR a clôturé son discours en évoquant les négociations pour former un gouvernement à Bruxelles, dont le parti a été écarté. “Bruxelles a plus que jamais besoin de nous. Nous continuerons à travailler en déposant au Parlement bruxellois toutes les propositions contenues dans les notes de négociation”, a-t-il conclu.

Belga