Brussels Pride Parade : voici le parcours et les activités prévues ce samedi

Ce samedi, les rues de Bruxelles seront teintées des couleurs du drapeau LGBTQIA+ pour la Pride Parade.

Après plus d’une semaine de festivités autour de la fierté et du droit à manifester, la Pride Week se clôture ce samedi avec la traditionnelle Brussels Pride Parade, une parade qui partira en cortège depuis la rue Ravenstein, aux abords de Bozar, pour rejoindre le boulevard de l’Empereur via le quartier Saint-Jean.

La manifestation est prévue dès 14h00 et empruntera les rues Ravenstein, de Loxum, d’Arenberg, de l’Écuyer, des Fripiers, Tabora, du Midi, du Lombard, la place Saint-Jean, la place de la Vieille halle aux Blés, la rue de l’Escalier, avant de rejoindre le Boulevard de l’Empereur vers 17h00.

La police recommande de rejoindre le centre-ville via les transports en commun, le vélo ou la trottinette, et d’utiliser les parkings aux abords de la capitale pour ensuite rejoindre le centre via les transports. La Stib informe toutefois que les lignes 29, 33, 38, 46, 48, 52, 63, 65, 66, 71 et 95 seront déviées le temps du cortège.

Outre la parade, des animations sont également prévues durant la journée. Un Pride Village sera aussi présent de 12h00 à 18h00 sur le boulevard de l’Empereur, avec différents stands d’associations et institution pour informer le public et répondre à leurs questions. Deux scènes, au Mont des Arts et à la Bourse, animeront aussi la journée avec des DJ sets et des concerts, de 12h00 à 23h00. Enfin, le Rainbow Village, qui rassemble plusieurs entreprises LGBTQIA+ de la capitale, s’ouvrira de 15h00 à minuit dans le quartier Saint-Jacques pour faire vibrer les rues du centre.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck