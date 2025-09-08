Passer la navigation
Brussels Clean Festival : la propreté urbaine en fête le 20 septembre à De Brouckère

Après une première édition réussie, le Brussels Clean Festival revient le samedi 20 septembre sur la place De Brouckère. Organisé par Bruxelles-Propreté, avec le soutien de Fost Plus, l’événement veut sensibiliser petits et grands aux enjeux de la propreté urbaine à travers des activités ludiques et festives.

Dès 11 heures, les visiteurs pourront participer à des animations gratuites comme le parcours des héros, le “Puissance 4” du tri, ou encore la ligne du temps des déchets. Un espace baptisé LudoClean sera spécialement dédié à la sensibilisation.

Parmi les temps forts de la journée : un défilé de mode “upcycling” signé par l’artiste Juliet Bonhomme, qui transforme les uniformes des agents de Bruxelles-Propreté en créations originales. Des concerts et spectacles rythmeront aussi l’événement, dont TrashBeatz (13h40) et Trashbattle (14h40). La fanfare Funky Bodding déambulera dans l’après-midi.

Reportage | Rencontre avec Juliet Bonhomme, qui transforme les vieux tissus en pièces de mode

Le festival mettra également en avant la plateforme citoyenne Wake-up Clean-up, lancée il y a un an, et récompensera les initiatives locales pour une ville plus propre.

Rédaction – Photo : Bruxelles-Propreté

08 septembre 2025 - 12h36
Modifié le 08 septembre 2025 - 12h36
 

