Brussels Architecture Prize : voici les nominés

La première édition du Brussels Architecture Prize a été lancée en mars dernier. L’objectif du Prix est de couronner des projets remarquables récents qui contribuent à la qualité architecturale de la Région de Bruxelles-Capitale. L’appel à candidatures, clôturé le 31 mai 2021, a rencontré un grand succès, avec plus de 175 projets présentées dans les 4 catégories. Cet été, le jury a sélectionné les nominés de cette première édition.

Le Brussels Architecture Prize est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale portée par Urban en co-production avec A+ Architecture in Belgium. Ce prix bisannuel couronne des projets d’architecture remarquables qui contribuent à la qualité spatiale de la Région de Bruxelles-Capitale. Il sera remis pour la première fois en 2021.

Les membres du jury se sont réunis en juin dernier afin de débattre sur les projets remis. Sofía von Ellrichshausen (présidente du jury, Pezo von Ellrichshausen), Konstantinos Pantazis (Vice-président, Point Supreme), Samia Henni (Cornell University), Deyan Sudjic (critique et commissaire), Anna Puigjaner (MAIO) et Louis Léger (BAST) ont à cette occasion souligné la qualité de la production architecturale à Bruxelles. “En général, la quantité et le niveau du travail rendu sont impressionnants. Selon moi, la scène architecturale en Belgique est l’une des plus intéressantes en ce moment.” Konstantinos Pantazis.

LES NOMINES

Les membres du jury ont sélectionné au total 31 projets, répartis dans quatre catégories : Dans la catégore “Grande intervention” : on retrouve notamment AGWA – ECAM, Saint-Gilles ; B-ARCHITECTEN – Centr’AL, Forest ou encore NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS – Gare Maritime, Bruxelles. Dans la catégorie “Espace public” il y a : 1010 ARCHITECTURE URBANISM – MolenWest Square, Molenbeek-Saint-Jean ; Bureau Bas Smets – Parvis de Saint-Gilles, Saint-Gilles. Parmi les nominés pour la catégorie “Petite intervention” il y a ACTE, 51N4E – Stam Europa, Bruxelles ou encore B-ARCHITECTEN – Gare de Laeken, Laeken.

Les lauréats des quatre catégories seront révélés le 13 décembre 2021, lors de la cérémonie de remise des prix, organisée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

VOTE DU PUBLIC

Le public pourra également voter pour son projet favori parmi les nominés, toutes catégories confondues, via le site web du Brussels Architecture Prize. Le projet ayant recueilli le plus de votes remportera le prix du public. Afin de les présenter au public, les 31 projets nominés qui ont retenu l’attention du jury international en juin dernier, seront rassemblés au sein d’une exposition organisée au See U à Ixelles, dès la mi-octobre. Cette exposition permettra d’inciter le public à se joindre à la réflexion, en lui donnant la possibilité de voter pour récompenser l’un des projets nominés.

J.M. , Photos : @BrusselsArchitecturePrize