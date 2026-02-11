Brussels Airport s’attend à accueillir près de 1,1 million de passagers pour les vacances

Brussels Airport s’attend à accueillir près de 1,1 million de passagers durant les vacances de détente (Carnaval), du 13 février au 1er mars, a fait savoir l’aéroport national dans un communiqué mercredi.

Le vendredi 13 février, début des vacances pour francophones et néerlandophones, sera la journée la plus chargée, avec plus de 37.500 passagers attendus au départ (et 33.000 à l’arrivée), peut-on lire dans la communication de l’aéroport.

Le dimanche 22 février (70.000 passagers attendus), qui marque la moitié des vacances pour les francophones et la fin des vacances pour les néerlandophones, sera la deuxième journée la plus chargée.

Traditionnellement, les principales destinations pendant les vacances de Carnaval sont les destinations soleil comme les îles Canaries, l’Espagne, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, les îles du Cap-Vert, la Gambie, les Émirats arabes unis ou la Thaïlande, ainsi que les destinations de sports d’hiver comme Innsbruck (Autriche), les Alpes scandinaves et Kittila (Finlande).

Belga