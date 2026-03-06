Brussels Airport : “Je n’ai strictement rien à me reprocher” affirme Philippe Touwaide

Accusé de harcèlement par le CEO de l’aéroport Arnaud Feist et critiqué politiquement pour un supposé manque d’impartialité, le médiateur fédéral de Brussels Airport, Philippe Touwaide , rejette ces accusations.

Dans Bonsoir Bruxelles, il affirme n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions. “Je n’ai strictement rien à me reprocher. Depuis 24 ans, je fais la même chose“, déclare-t-il.

Concernant les accusations de harcèlement liées à l’envoi de nombreux courriels, il affirme qu’il s’agit de messages envoyés par le service de médiation dans le cadre de ses missions. “Le tribunal a constaté qu’aucun de ces mails ne portait mon nom. C’étaient des mails du service de médiation. Nous serions en infractions si nous n’envoyions pas ces mails“, soutient-il.

Le médiateur explique également que son rôle consiste avant tout à analyser les plaintes et transmettre des informations aux autorités. “Je n’ai pas de pouvoir pour régler le conflit, mais j’ai un pouvoir d’informer“, souligne-t-il.

Ces déclarations interviennent alors que le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke a demandé un rapport à l’administration afin d’évaluer s’il peut encore exercer son mandat. Malgré les critiques, Touwaide affirme vouloir continuer à se défendre. “Je me battrai jusqu’au bout, parce que je n’ai rien à me reprocher“.

Rédaction