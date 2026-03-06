Brussels Airport : “Je n’ai strictement rien à me reprocher” affirme Philippe Touwaide
Accusé de harcèlement par le CEO de l’aéroport Arnaud Feist et critiqué politiquement pour un supposé manque d’impartialité, le médiateur fédéral de Brussels Airport, Philippe Touwaide, rejette ces accusations.
Dans Bonsoir Bruxelles, il affirme n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions. “Je n’ai strictement rien à me reprocher. Depuis 24 ans, je fais la même chose“, déclare-t-il.
Concernant les accusations de harcèlement liées à l’envoi de nombreux courriels, il affirme qu’il s’agit de messages envoyés par le service de médiation dans le cadre de ses missions. “Le tribunal a constaté qu’aucun de ces mails ne portait mon nom. C’étaient des mails du service de médiation. Nous serions en infractions si nous n’envoyions pas ces mails“, soutient-il.
Le médiateur explique également que son rôle consiste avant tout à analyser les plaintes et transmettre des informations aux autorités. “Je n’ai pas de pouvoir pour régler le conflit, mais j’ai un pouvoir d’informer“, souligne-t-il.
Ces déclarations interviennent alors que le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke a demandé un rapport à l’administration afin d’évaluer s’il peut encore exercer son mandat. Malgré les critiques, Touwaide affirme vouloir continuer à se défendre. “Je me battrai jusqu’au bout, parce que je n’ai rien à me reprocher“.
Rédaction