Brussels Airport inaugure Brucargo Central, un nouveau hub logistique durable de 83.500 m²

Brussels Airport a inauguré ce lundi Brucargo Central, un vaste site logistique de 83.500 m² situé au cœur de la zone cargo de l’aéroport. Ce projet de 70 millions d’euros a permis de remplacer huit bâtiments vieillissants par trois complexes modernes totalisant 34.000 m² d’entrepôts et bureaux, augmentant ainsi de 30 % la capacité de stockage de la zone tout en réduisant de 20 % les surfaces asphaltées au profit d’espaces verts.

Avec 733.000 tonnes de marchandises transportées en 2024, Brussels Airport confirme son rôle de hub logistique stratégique, notamment pour le secteur pharmaceutique. Brucargo Central s’inscrit dans la stratégie d’expansion durable de l’aéroport, après les projets Brucargo West et l’Animal Care & Inspection Centre.

“Brucargo Central illustre parfaitement notre ambition d’accélérer le développement durable de la zone cargo et d’offrir aux opérateurs la flexibilité dont ils ont besoin“, souligne Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport.

Les anciens bâtiments ont été déconstruits selon les principes de l’économie circulaire, et les nouveaux édifices ont été construits en bois, réduisant de 1,5 tonne les émissions de CO₂ par rapport à une structure classique. Ils sont exempts de combustibles fossiles et intègrent des panneaux solaires, pompes à chaleur géothermiques, gestion intelligente de l’eau et éclairage naturel.

Brucargo Central comprend une tour de parking de 500 places, 21 emplacements pour camions et des bornes de recharge électrique. La circulation interne a été optimisée avec un sens unique et des zones réservées aux piétons et cyclistes.

Cinq acteurs logistiques s’installent sur le site : Nippon Express, DSV Air & Sea NV, Hazgo (SGS Group), EV Cargo et Deny Cargo

“Avec Brucargo Central, nous posons un jalon concret vers notre objectif de neutralité carbone d’ici 2030“, conclut Arnaud Feist.

Rédaction – Image : Brussels Airport