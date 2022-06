Brussels Airport : d’importantes files, suite à un problème technique aux portiques

Une affluence très importante, en ce long week-end de Pentecôte (30.000 passagers attendus aux départs), et un problème technique des portiques de sécurité ont engendré des files particulièrement importantes, ce dimanche, à Brussels Airport.

“Il y a de longues files d’attente aux contrôles des passeports pour les vols non-Schengen, pris en charge par la Police fédérale. Un problème technique affecte également les e-gates. Les passagers pour les destinations non-Schengen sont encouragés à venir bien en avance, à savoir trois heures“, indique ainsi l’aéroport sur son compte Twitter, ce dimanche après-midi.

Longer waiting queues apply at the passport control on non-Schengen flights, carried out by the federal police. A technical problem also affects the e-gates.Passengers for non-Schengen destinations are adviced to come well ahead, i.e. 3 hours in advance

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 5, 2022