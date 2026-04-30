Brussels Airport déplace provisoirement sa gare routière à partir du 7 mai

La gare routière de Brussels Airport sera déplacée, à partir du 7 mai, à une centaine de mètres des halls des départs et des arrivées, annonce jeudi l’aéroport. Cette relocalisation, prévue pour quatre ans, est destinée à libérer l’espace nécessaire à la construction d’un hub intermodal.

La gare routière provisoire se trouvera toujours au niveau 0 de l’aéroport et sera dotée de cinq quais. Ces derniers accueilleront les huit lignes de bus De Lijn, la ligne 12 de la Stib, les bus intercity de Flibco, Flixbus et Airport Express, ainsi que d’autres navettes. Ce déménagement n’aura aucune incidence sur les horaires des bus, précise Brussels Airport.

Un nouvel accès au terminal sera aménagé, relié à la gare routière par une passerelle couverte. Les casiers à bagages, actuellement situés à côté de la gare routière, déménageront également.

“Quelque 1,3 million de passagers et de collaborateurs prennent chaque année le bus pour rejoindre ou quitter l’aéroport. Cette nouvelle gare routière permettra de maintenir l’offre même pendant les travaux du nouveau hub intermodal”, explique Brussels Airport.

Ce nouveau hub intermodal, prévu pour 2030, ambitionne de rassembler tous les modes de transport en commun, pour offrir plus d’espace et des liaisons plus fluides aux usagers. Le projet prévoit l’amélioration de la connexion avec la gare de trains souterraine, le réaménagement de la gare routière centrale et de la zone des taxis, et l’installation d’une nouvelle plateforme pour les bus intercités et le terminus du tram de l’aéroport.

Belga