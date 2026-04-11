Brussels Airport à l’abri malgré les craintes de pénurie de kérosène en Europe

Les inquiétudes grandissent en Europe quant à une possible pénurie de kérosène si le détroit d’Ormuz ne rouvre pas rapidement.

Selon ACI Europe, qui représente 600 aéroports, le secteur aérien redoute des tensions d’approvisionnement à l’approche de la saison estivale, avec déjà une forte hausse des prix et des risques d’annulations évoqués par certaines compagnies.

Cependant, la situation ne concerne pas tous les aéroports de la même manière. En Belgique, l’aéroport de Zaventem assure ne pas être dépendant de ces perturbations. Comme Charleroi et Liège, il indique ne rencontrer aucune difficulté d’approvisionnement.

Les responsables précisent même que leurs sources de kérosène sont totalement indépendantes du Moyen-Orient et du détroit d’Ormuz.

Malgré un contexte international tendu et des incertitudes pour les prochaines semaines, notamment pour le mois de mai, certains hubs européens comme Zaventem apparaissent donc, pour l’instant, à l’abri de ces risques.