Rappel d’Airbus : aucune annulation de vol prévue chez Brussels Airlines

Seul un nombre limité d’appareils de la flotte de Brussels Airlines est concerné par les problèmes logiciels d’Airbus et aucune annulation n’est donc prévue à l’heure actuelle, annonce la compagnie aérienne belge samedi matin. La plupart des avions ont reçu la maintenance nécessaire durant la nuit dernière, tandis que d’autres seront mis à jour au cours de la journée.

Quelque 6.000 avions A320 d’Airbus doivent remplacer en urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires après un “événement” aux États-Unis sur un appareil de la compagnie JetBlue fin octobre. Airbus a notifié vendredi à l’ensemble de ses clients utilisant ce logiciel “d’arrêter immédiatement les vols” après l’analyse de cet incident technique.
La compagnie aérienne belge Brussels Airlines possède 35 appareils appartenant à la famille 320. Elle a effectué une évaluation approfondie de sa flotte, indique-t-elle samedi.
La sécurité est notre priorité absolue”, ajoute Brussels Airlines. “Comme toutes les compagnies aériennes touchées dans le monde, nous respecterons strictement toutes les exigences du constructeur et des autorités.
Plus tôt dans la matinée samedi, la compagnie aérienne hongroise Wizz Air, qui dessert notamment l’aéroport de Charleroi, a également annoncé avoir procédé dans la nuit à la mise à jour logicielle exigée.
